مشاهدة مباراة الهلال وهلال الفاشر بث مباشر قناة الملاعب الرياضية

الخرطوم / سما

نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال وهلال الفاشر بث مباشر من ملعب دار الرياضة بأم درمان اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال وهلال الفاشر مباشر تُبث الساعة 07.15 بتوقيت الخرطوم بالتزامن مع لقاء المريخ ضد مريخ الفاشر؛ في إطار الصراع الدائم بين القطبين للتقدم في المنافسة على صدارة الترتيب.

وتعتبر هذه المباراة الثامنة تاريخيا فقط بين هلال الفاشر والهلال في الدوري السوداني، إذ غاب الأول عن الدرجة الممتازة منذ موسم 2016 الذي شهد هبوطه إلى بطولة الأولى.

رغم ذلك، إلا أن هلال الفاشر لديه انتصار وحيد في سجله على الزعيم الأزرق بهدفين مقابل هدف على ملعب النقعة قبل خمسة مواسم، مقابل 6 انتصارات للهلال بطل الدوري الأخير.

ويستعد الهلال بشكل مكثف لموقعة الفاشر اليوم، إذ حرصت الجماهير على مساندة ومؤازرة اللاعبين خلال الحصة التدريبية التي جرت أمس، من خلال الحضور إلى ملعب التمرين.

وحال تمكن الهلال من الفوز، فإن ذلك يعني وصوله إلى النقطة 68 في المركز الأول، ويبقى ينتظر نهاية لقاء المريخ الذي يتساوى معه في الترتيب، بينما هلال الفاشر لديه 35 نقطة.

وتأتي مباراة الهلال ضد هلال الفاشر اليوم مع لقاء هلال كادوفلي أمام أهلي مروي، هلال الأبيض وحي الوادي نيالا، في حين يحل أهلي شندي ضيفا على الأمل عطبرة بملعب نادي الأسرة.