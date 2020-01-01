مشاهدة مباراة المريخ ومريخ الفاشر بث مباشر

الخرطوم / سما

نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد مريخ الفاشر بث مباشر التي تجري على ملعب الخرطوم اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ ومريخ الفاشر مباشر تنقل على قناة الملاعب الرياضية الناقلة لجميع مباريات الدوري السوداني، عند الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت العاصمة الخرطوم.

وكان المريخ العاصمي قد حسم موقعة الذهاب لصالحه، حيث تفوق على مريخ الفاشر بهدف دون مقابل سجله النجم سيف تيري في اللقاء الذي جرى على ملعب النقعة بالجولة الثامنة.

ويسعى مريخ الفاشر إلى تحقيق الانتصار الأول له على المريخ منذ 5 مواسم، إذ كان الفوز الأخير له عام 2005 بهدف دون مقابل أحرزه له اللاعب حسن كمال بمسابقة الدوري الممتاز.

في المقابل، لا يملك المريخ خيارًا آخرا غير الفوز في هذه المباراة، خصوصا أمام المنافسة الشرسة على صدارة جدول الترتيب التي ما زال يتقاسمهما مع غريمه التقليدي الهلال.

ويمتلك فريقا الهلال والمريخ 65 نقطة في المركز الأول بفارق خمس نقاط عن هلال الأبيض أقرب المنافسين، في حين يحتل مريخ الفاشر الترتيب السابع برصيد 48 نقطة.

يُذكر أن مباراة المريخ ومريخ الفاشر اليوم تقام بالتزامن مع ستة لقاءات أخرى بالدوري، منها الشرطة القضارف ضد الخرطوم الوطني، الرابطة كوستي أمام أهلي العاصمة ومواجهات أخرى.