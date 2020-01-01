حقيقة خبر وفاة الشيخ سالم العلي الصباح في الكويت

الكويت / سما

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، بعد أن تداول الناشطون خبر وفاة الشيخ سالم العلي السالم الصباح عميد عائلة الصباح في الكويت.

ونشرت بعض الصفحات الإخبارية، نبأ وفاة الشيخ سالم العلي جراء تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والقيادة والإنجازات التاريخية.

بدوره، أكد أحمد خالد المحمد الصباح في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، أن التقارير التي تتحدث عن وفاة الشيخ سالم العلي غير دقيقة، داعيا لعدم الالتفات للشائعات.

وكب أحمد خالد المحمد : "والدنا الغالي سمو الشيخ سالم العلي الصباح عميد أسرة الصباح بصحة وعافية ولله الحمد"، مضيفا : "الله يطول بعمره ويحفظه من كل مكروه".





وكان ذات الخبر قد انتشر عقب الإعلان عن رحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد صراع مع المرض في المستشفيات الكويتية ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

كما انتشرت شائعات حول وفاة الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني قبل نحو عامين، قبل أن يصدر الديوان الأميري بيانا عبر موقعه، نفى فيه ما يتم تناقله.

يُذكر أن الشيخ سالم العلي الصباح يحمل صفة سمو بقرار من الشيخ جابر الأحمد، حيث شغل العديد من المناصب منها نائب رئيس البلدية ووزير الأشغال وعضو مجلس الدفاع الأعلى.