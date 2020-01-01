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صور توضح سبب إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية عن الكويت

السبت 17 أكتوبر 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور توضح سبب إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية عن الكويت



الكويت / سما

كشفت مصادر رسمية كويتية، يوم السبت، عن سبب اتخاذ السلطات قرارا بخصوص إبعاد الإعلامية سازديل المذيعة اللبنانية التي تعمل في عدد من وسائل الإعلام في الكويت.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن سبب قرار إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل جاء حفاظا على المصلحة العامة، بعد الصور المثيرة التي نشرتها في الفترة القريبة الماضية.

وقالت الداخلية إن إبعاد سازديل جاء بعد أن دأبت بالفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيئ للآداب العامة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت (مباحث الآداب)، الإعلامية سازديل إلى إدارة الإبعاد؛ تمهيدا لترحيلها إلى لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة. وفق الداخلية.

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وأوضحت الوزارة أنه جرى حجز تذكرة للمذيعة سازديل على رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى لبنان مساء اليوم، مبينة أنها غادرت ظهرًا بعد الإنتهاء من تبصيمها.

وكانت سازديل قد أثارت جدلا واسعا عقب تصريحها بأنها مخطوبة منذ أكثر من 7 أشهر، علما أنها قدمت الفترة الماضية برنامج (هو وهي) عبر قناة العدالة المحلية في الكويت.

واعتادت الإعلامية سازديل التي تعمل في الإعلام الكويتي منذ سنوات، على مشاركة صور ومقاطع فيديو خارجة عن إطار القيم والعادات والتقاليد السائدة في البلاد، ما دفع متابعيها لتقديم شكاوي ضدها.

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