أفضل 10 عطور جذابة ومثيرة للرجال 2021

وكالات / سما /

بكل تأكيد عند الحديث عن اختيار أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 فإن حصر الاختيارات على بعض أنواع البرفانات الرجالي دون غيرها سيكون أمراً محيراً وصعباً للغاية، ولكن دائماً ما تكون تفضيلات الرجال في انتقاء العطور والبرفانات الرجالية هي الفيصل دائماً في تحديد الأفضل، خصوصاً مع وجود الكثير من البرفانات الرجالية ذات الروائح المختلفة والفريدة من نوعها، التي قدمتها ماركات البرفانات بفضل نجاح متخصصيها في الوصول إلى توليفات متناغمة ومتجانسة من المكونات المختلفة.

ولأن البرفانات الرجالية تعتبر عناصر ذات مكانة وأهمية كبيرة في عالم أناقة الرجال من حيث تعبيرها عن شخصيات وأذواق الرجال المختلفة، ومنح طلتهم الخارجية المزيد من العمق بإضافة روائح رائعة وذكية؛ فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على قائمة تحتوي على أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 وفقاً لمدى انتشارها بين الرجال في جميع دول العالم.

قبل الاطلاع على أنواع العطور، ننصحك أولاً باختيار فئة العطور التي تفضلها:

1- برفان توم فرود - Tom Ford Eau de Parfum

من وحي الحداثة والأناقة العصرية المتطورة يستمد برفان توم فرود - Tom Ford TobaccoVanille شعبيته الطاغية بين الرجال وتأثيره القوي ممتد المفعول.

وبكل تأكيد تلعب مكونات برفان توم فرود - Tom Ford TobaccoVanille دوراً بارزاً في وجوده ضمن قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021؛ فمسحوق نبات التبغ الممزوج بمستخلص الفانيلا النقي والكاكاو بجانب زيوت الفواكه المجففة المضاف إليها رحيق نبات التونكا والتوابل العطرية كفيلة بجعل الرجل يُحيط نفسه بهالة من الجاذبية المستمرة طوال اليوم.

2- برفان فيرساتشي إيروس - Versace Eros

بكل تأكيد هو عطر رجالي مثالي للغاية لأيام الصيف الحارة خاصةً في المنطقة العربية؛ وذلك بفضل الانتعاش الذي يمنحه للرجال بفضل توليفته الأكثر من الرائعة والمكونة من زيوت ثمار الليمون الإيطالي عالي الجودة والنعناع الطازج، بالإضافة إلى مستخلصات ثمار التفاح والفانيليا التي تمثل بجانب خشب الأرز والنجيل الهندي العطري قاعدة قوية تبدأ في الظهور بعد رش العطر بفترة بسيطة تدوم لساعات.

ولأن ماركة فيرساتشي الإيطالية معروفة دائماً بإنتاج العطور الرجالية التي تلهب مشاعر الجنس اللطيف؛ فبالتأكيد برفان فيرساتشي إيروس - Versace Eros يستحق الوجود بقوة في قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021؛ فرشة واحدة تصنع الفارق دائماً .

3- برفان جون مالون - Jo Malone London English Oak

وجود برفان جون مالون - Jo Malone London English Oak ذي الرائحة المدخنة الدافئة في قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 بسبب النجاح الكبير على صعيد المبيعات في فصل الشتاء الماضي من العام الجاري؛ فلقد أبهر امتزاج مستخلصات الأخشاب العطرية -مثل خشب الأرز والصندل بجانب البندق- الرجال الذين قاموا بتجربة هذا العطر الشتوي الرائع .

4- برفان بيريدو بيبليو - Byredo Bibliothèque

قد يبدو الأمر غريباً، ولكن في الواقع أن هذا العطر الموجود في في قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 كان عبارة عن شمعة معطرة في بداية الأمر؛ لتقوم الشركة الفرنسية المصنعة له بتطوير الشمعة إلى عطر رجالي قوي وممتد المفعول، بفضل إتقان مزج عناصر متجانسة إلى أبعد الحدود متمثلة في مستخلصات الفواكه، مثل: المشمش والبرقوق، ولمسات أنيقة من أزهار البنفسج والباتشولي، بجانب قوة خشب البلوط والفانيليا النقية عالية الجودة.

5- برفان إيف سان لوران - Yves Saint Laurent La Nuit

قوي وذكوري للغاية، ويتميز بالثبات والمفعول الممتد لساعات طويلة مهما كان نمط حياة الرجل نشيطاً، ويحتوي على الكثير من الحركة، ويستحق الوجود في قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 بجدارة، ويحصل برفان إيف سان لوران - Yves Saint Laurent La Nuit على قوته من احتضان مستخلص الهيل لزيت البرغموت واللافندر بجانب خشب الأرز والكومارين والعشب الهندي العطري، وهو ما يخلق رائحة تزيد من جاذبية الرجل الجنسية دون شك بسبب قوة ودفء الرائحة.

6- برفان ميمو باريس أفريكان جلو- Memo Paris African

أحد أهم العطور الرجالية المستوحى من رحلات السفاري الأفريقية، وما يصاحبها من مغامرات وأجواء حارة، وتلعب ثمار مستخلصات ثمار البرغموت والزعفران بجانب الهيل وخليط نبات الغرنوقي بجانب الفواكه الحمضية دوراً مهماً، وأخيراً أهم المكونات، وهو العود الفاخر، له دور بارز في وضع هذا العطر ضمن قائمة أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021.

7- برفان أكوا دي بارما - Acqua di Parma

من أفضل عطور الصيف الرجالية على الإطلاق خلال العام الحالي لذلك من الطبيعي أن يوجد في أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021؛ بسبب الانتعاش الذي يخلفه التجانس التام لأزهار الباتشولي مع خشب الأرز، وإضافات مثالية من الكزبرة والثمار الحمضية، كالبرتقال والبرغموت، المضاف إليها نسائم من أزهار الياسمين المنشعة.

8- برفان ديد كول - DedCool

تأثير خفيف، ولكنه منعش يناسب نمط الحياة البسيط، مثل المناسبات الرسمية، أو بيئة العمل المكتبية، ويتكون من امتزاج مكونات مثل البرغموت والهيل بجانب الباتشولي والعشب الهندي العطري.

ويُعد عطر ديد كول - DedCool من أخف وأبسط العطور الرجالية الموجودة في أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 .

9- برفان ديور سوفاج - Dior Sauvage

من أكثر العطور الرجالية تحقيقاً للمبيعات على مدار العام بكل تأكيد؛ فهذا العطر يمتلك قوة وجاذبية كبيرة تجعل الرجل أكثر ثقة وأناقة دون بذل الكثير من الجهد، وذلك بسبب المزيج المثالي من البهارات الحارة والفلفل الحار، بجانب زيت ثمار البرغموت الحمضية اللاذعة.

10- برفان لايت بلو - "Dolce&Gabbana "Light Blue

أبدع خبراء ماركة دولكا آند جبانا الشهيرة في صنع برفان لايت بلو - "Dolce&Gabbana "Light Blue بكل تأكيد الذي يُعد من بين أفضل 10 برفانات جذابة للرجال 2021 على صعيد المبيعات، وذلك بعد أن اكتسب ثقة الرجال من جميع أنحاء العالم بسبب مكوناته المتميزة والمنعشة التي تُعد الأفضل لفصل الصيف، مثل البرغموت والجريب فروت، بجانب إكليل الجبل والمسك ونباتات السنديان الشجرية.