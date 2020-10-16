  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حقيقة خبر وفاة الفنان عبد القادر مطاع الممثل المغربي (شاهد)

السبت 17 أكتوبر 2020 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة الفنان عبد القادر مطاع الممثل المغربي (شاهد)



الرباط / سما

تصدر خبر وفاة الفنان عبد القادر مطاع الممثل المغربي الكبير، يوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد أن تداولته عدة قنوات إخبارية خاصة عبر موقع يوتيوب.

وذكرت قناة أحداث اليوم في مقطع فيديو : "عاجل ومؤسف، رحيل الفنان القدير عبد القادر مطاع، صدمة للمغاربة وهذا آخر فيديو له يوجه فيه رسالة إلى الشعب المغربي".

وأضافت القناة : "فقد المغاربة اليوم فنان آخر من أعظم الفنانين الذين مروا على شاشة التلفزة المغربية، ولقد غادرنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما".

وكان عبد القادر مطاع قد فقد البصر خلال الفترة الماضية، إلا أنه أصر على العودة إلى شاشة التلفزة، حيث أراد لعب دور الكفيف في عمل تلفزيوني تم تقديمه للشركة الوطنية.

وحاول الفنان سعيد الناصرة، إقناع الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة في المغرب، بمشروع برنامج زميله عبد القادر مطاع، إلا أنه لم يتلق ردًا إيجابيا، ما دفعه إلى شن هجوم ضد رئيسها.

يشار إلى أن الفنان عبد القادر مطاع من مواليد الدار البيضاء سنة 1940 ويبلغ من العمر حاليا 80 عاما، ومن أبرز أعماله الفنية، فيلم وشمة والباندية وعدة مسلسلات أخرى.

وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية المغربية، إذ لم تنشر أي خبر يتحدث عن وفاة عبد القادر مطاع أو تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، إذ لا تزال شائعة بحاجة إلى نفي أو تأكيد.

#عبد القادر مطاع #وفاة عبد القادر مطاع #وفاة الممثل المغربي #المغرب #الرباط #وفاة فنان مغربي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة كشفها "إيلان" :شارون كان يسأل يوميا عن الكرمي و العياش كان متدينًا جدا وغيورًا بجنون ولن يأتي مثله

رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

مشاهدة مسلسل الطبيب المعجزة الحلقة 33 كاملة

قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

بعد قرار إسرائيلي بمنع دخوله فلسطين.. Mbc تحذف "علي الكوفية" لمحمد عساف..

يلقونهم كالكلاب في الشوارع.. هآرتس: إسرائيل رفضت غالبية طلبات الإقامة لفلسطينيين عملاء خانوا قضيتهم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

العاروري: رفضنا حواراً مع الادارة الامريكية حول صفقة القرن.. ولا قرار بخصوص القائمة المشتركة في الانتخابات

65

واللا الاسرائيلي: تل ابيب والمنامة ستوقّعان الأحد على إقامة "علاقات سلام ودبلوماسية"

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الاخرس

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

860x484 - 2020-10-16T191836.070

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته