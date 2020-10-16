حقيقة خبر وفاة الفنان عبد القادر مطاع الممثل المغربي (شاهد)

الرباط / سما

تصدر خبر وفاة الفنان عبد القادر مطاع الممثل المغربي الكبير، يوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد أن تداولته عدة قنوات إخبارية خاصة عبر موقع يوتيوب.

وذكرت قناة أحداث اليوم في مقطع فيديو : "عاجل ومؤسف، رحيل الفنان القدير عبد القادر مطاع، صدمة للمغاربة وهذا آخر فيديو له يوجه فيه رسالة إلى الشعب المغربي".

وأضافت القناة : "فقد المغاربة اليوم فنان آخر من أعظم الفنانين الذين مروا على شاشة التلفزة المغربية، ولقد غادرنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما".

وكان عبد القادر مطاع قد فقد البصر خلال الفترة الماضية، إلا أنه أصر على العودة إلى شاشة التلفزة، حيث أراد لعب دور الكفيف في عمل تلفزيوني تم تقديمه للشركة الوطنية.

وحاول الفنان سعيد الناصرة، إقناع الشركة الوطنية للتلفزة والإذاعة في المغرب، بمشروع برنامج زميله عبد القادر مطاع، إلا أنه لم يتلق ردًا إيجابيا، ما دفعه إلى شن هجوم ضد رئيسها.

يشار إلى أن الفنان عبد القادر مطاع من مواليد الدار البيضاء سنة 1940 ويبلغ من العمر حاليا 80 عاما، ومن أبرز أعماله الفنية، فيلم وشمة والباندية وعدة مسلسلات أخرى.

وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية المغربية، إذ لم تنشر أي خبر يتحدث عن وفاة عبد القادر مطاع أو تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، إذ لا تزال شائعة بحاجة إلى نفي أو تأكيد.