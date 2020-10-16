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قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

السبت 17 أكتوبر 2020 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)



الرياض / سما

تصدر قصر هند القحطاني مشهورة سناب شات السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية مع أبنائها، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة وبعض من الدول الخليجية.

وأجرت هند القحطاني جولة طويلة مصورة مدتها أكثر من 30 دقيقة داخل غرف ومداخل وزوايا القصر الجديد الذي ستقطن فيه مع أفراد عائلتها، في إحدى مناطق أمريكا.

ووصفت هند القحطاني لمتابعينها المقدرين بالملايين على سناب شات، تفاصيل البيت الجديد، مشيرة إلى أنه جميل ويحتوي على إطلالة خيالية وأماكن للجلوس والنوم والاسترخاء.

وقالت في الفيديو : "تطل على الباكيار، فيها مسبح وحديقة، شوفوا الجمال. هنا صالة جلوسنا العائلة وليست للضيوف. الإطلالة شيء خيال أكبر حجم وجلسة كبيرة ومكان للنوم بأريحية".

وتعتبر هند القحطاني أكثر مشاهير السعودية، تصدرا لمواقع التواصل في الآونة الأخيرة؛ بسبب الفيديوهات المثيرة التي تنشرها والقضايا الجدلية التي تناقشها مع متابعيها.

وتعمل هند القحطاني رغم وجودها خارج المملكة، في مجال الإعلانات المدفوعة بمقابل مادي على حساباتها في المنصات الاجتماعية؛ كونها تمتلك مئات الآلاف من المتابعين.

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