شاهد: تسريب صورة الزين القحطاني على سناب شات

الرياض / سما

تصدر تسريب صورة الزين القحطاني مشهورة سناب شات، اليوم الخميس، وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تداولها العشرات من المغردين في موقع تويتر.

ونشرت الزين القحطاني صورة لها على السناب تظهر فيها يديها مع طفل صغير، وكتبت : "ارحبوا في ذمتي (..) حي الله باسل وأمه، يقول لا تفكيني".

كما بث الزين القحطاني مقاطع فيديو أثناء لعبها مع الطفل الصغير، بالإضافة إلى صورة جديدة أخرى بينت من خلالها تسريحة شعرها، لكن وجهها لم يظهر من الأمام.

في المقابل، أطلق المغردون هاشتاق (استروا عليها ترا مو صورتها) في إشارة إلى أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل لا تعود لها بشكل شخصي.

وتفاعل ناشط يدعى أحمد مع تسريب صورة الزين القحطاني، قائلا : "حصلنا يد الزين وشعرها ورقبتها، باقي وجهها ورجليها وتكتمل هذه الصورة". وفق ما كتب.

يشار إلى أن الزين القحطاني تعتبر من مشهورات موقع سناب شات في السعودية، إذ تشارك تفاصيل حياتها اليومية مع متابعيها، لكنها لا تظهر وجهها بشكل مباشر.







