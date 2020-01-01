صحيفة تكشف موقف محمود ياسين الذي جعل عادل إمام يبكي منذ 6 سنوات

القاهرة / وكالات /

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن موقف وقع منذ 6 سنوات بين الفنانين عادل إمام ومحمود ياسين، مما دفع الزعيم إلى البكاء.



وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "الزعيم رشح محمود ياسين في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، ولكن تم استبداله بالفنان خالد زكي بسبب نسيان محمود ياسين المتكرر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الفنان محمود ياسين قام بإعادة المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه الشديد، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيسبوك".