فيديو .. الأمن العام يكشف المتهم الرئيس في جريمة الزرقاء

عمان / سما

كشف الأمن العام الأردني، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء التي أصبحت قضية رأي عام في الأردن بعد المشاهد المروعة التي بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام في تصريح صحفي أورده التلفزيون الرسمي الأردني عبر موقع فيسبوك إن المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء يحمل 172 أسبقية جرمية ألقي القبض عليه فيهن جميعاً.

وأشار الأمن العام إلى أن المتهم الرئيس في جريمة الزرقاء، أُحيل للقضاء وصلاحيات بقائه او اخراجه من السجن بيد القضاء بحسب الاجراءات القضائية ولم يكن بحقه أي طلب امني عند ارتكابه للجريمة.

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ولفت إلى أن هناك إجراءات إدارية تتخذ بالتنسيق مع الحكام الاداريين بحق مكرري ومعتادي ارتكاب الجرائم بعد الافراج عنهم قضائياً لمزيد من الضبط الاداري وفرض الرقابة عليهم.

وكان المتحدث باسم مديرية الأمن العام، قد أفاد مساء أمس بأن طفل يبلغ من العمر 16 سنة، قد أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بحالة صحية سيئة؛ عقب تعرضه للاعتداء بالضرب.

وأضاف المتحدث أنه تم بتر ساعدي الفتى وفقئ عينيه، مستطردا : "بالاستماع إلى أقواله، أفاد بأن مجموعة أشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، اعترضوا طريقه واصطحبوه إلى منطقة خالية واعتدوا عليه".

يذكر أن جريمة الزرقاء قد تصدرت المنصات الاجتماعية في العديد من الدول العربية، حيث تداول الناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة إنتظار الطفل وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى الحكومي.