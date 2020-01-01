شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

عمان / سما

أحدث فيديو جريمة الزرقاء اليوم الثلاثاء ضجة واسعة في الشارع الأردني، بعد أن أقدم عدد من الأشخاص على بتر يد طفل؛ نتيجة مشكلة عائلية قديمة في تلك المحافظة.

وانتشر فيديو جريمة الزرقاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر السلطات الأردنية قرارا عاجلا يمنع تداول المقطع؛ نظرا لبشاعة المشهد فيه.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن جريمة بشعة حدثت في الزرقاء اليوم، كان ضحيتها طفل يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم اختطافه من قبل مجموعة أشخاص وتعذيبه.

وأضافت أن طفل الزرقاء تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قبل المختطفين الذين لم يكتفوا بذلك بل قاموا ببتر ساعديه وفقع عينيه بشكل مؤسف أثناء تصوير الحادثة.

وتفاعل الناشطون على وسائل التواصل مع جريمة الزرقاء، إذ قال أحدهم : "أنا لا أعرف هؤلاء الذين اختطفوا الطفل، من أي نوع قلوبهم (..) هل وصلت بنا الأمور لهذا الحد".

وأشار إلى أن جريمة الزرقاء هي ثأر بين عائلة ووالد الطفل الذي قتل أحد أقاربهم، مستدركا : "لكن ما ذنب هذا الطفل الصغير البرئ كي يعيش باقي حياته في إعاقة".

وطالب المغردون على هاشتاق فيديو جريمة الزرقاء التي استهدفت الطفل، السلطات الأمنية بالإسراع في إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع أشد العقوبات عليهم.