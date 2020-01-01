ما هي ديانة الفنان محمود ياسين بعد وفاته اليوم ؟

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، عن وفاة الفنان محمود ياسين الممثل المصري البارز بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكد الممثل عمرو محمود ياسين في تصريح عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، خبر وفاة والده الفنان السابق، عن عمر ناهز 79 سنة.

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

يذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

كما أن الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

ديانة محمود ياسين

وولد محمود ياسين بتاريخ 2 يونيو 1941 في بورسعيد، فيما يعتنق الفنان المصري ديانة الإسلام حتى وفاته، تاركا خلفه العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التاريخية.

ومن أبرز أفلام محمود ياسين، الجلسة السرية، الحرافيش، قاع المدينة، مولد يا دنيا، الباطنية، نحن لا نزرع الشوك، ومن أفلامه، الجزيرة والوعد وعزبة آدم وجدو حبيبي مع الفنانة بشرى.