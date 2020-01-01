مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي

نشر الفنان ظافر العابدين الممثل التونسي المشهور، عن مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قناة إم بي سي (mbc) في الأيام الحالية بتوقيت كل الدول العربية.

وذكر الفنان زين العابدين على تويتر أن موعد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني يكون من الأحد إلى الخميس في وقت مختلف من قناة إلى أخرى ضمن شبكة إم بي سي.

موعد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc مصر

يعرض المسلسل الدرامي الرومانسي اللبناني الذي أنتج في بيروت وتركيا، الساعة التاسعة مساء بشكل مباشر على الشاشة، فيما تعاد الحلقة عند الواحدة بعد منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق

يعرض المسلسل الذي يقود بطولته النجم ظافر العابدين مع كارمين بصميص وتقلا شمعون، عند الساعة العاشرة مساءً على هذه المحطة من يوم الأحد حتى الخميس، باستثناء الجمعة والسبت.







مواعيد مسلسل عروس بيروت على 4 mbc

تبث حلقة المسلسل التي تكون مدتها 40 دقيقة باللغة العربية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساء وفق وقت السعودية، 7 لدى تونس، 6 بحسب توقيت جرينتش.

كما تقرر عرض مسلسل عروس بيروت على قناة إم بي سي 5 الساعة الثامنة مساء، إذ بدأت الأحداث المثيرة تتطور مع دخول المشاهدين في متابعة الحلقة الثالثة هذه الليلة.