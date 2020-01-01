  1. الرئيسية
  2. موضة

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قنوات mbc إم بي سي



نشر الفنان ظافر العابدين الممثل التونسي المشهور، عن مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني على قناة إم بي سي (mbc) في الأيام الحالية بتوقيت كل الدول العربية.

وذكر الفنان زين العابدين على تويتر أن موعد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني يكون من الأحد إلى الخميس في وقت مختلف من قناة إلى أخرى ضمن شبكة إم بي سي.

موعد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc مصر

يعرض المسلسل الدرامي الرومانسي اللبناني الذي أنتج في بيروت وتركيا، الساعة التاسعة مساء بشكل مباشر على الشاشة، فيما تعاد الحلقة عند الواحدة بعد منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق

يعرض المسلسل الذي يقود بطولته النجم ظافر العابدين مع كارمين بصميص وتقلا شمعون، عند الساعة العاشرة مساءً على هذه المحطة من يوم الأحد حتى الخميس، باستثناء الجمعة والسبت.



مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني

مواعيد مسلسل عروس بيروت على 4 mbc

تبث حلقة المسلسل التي تكون مدتها 40 دقيقة باللغة العربية، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساء وفق وقت السعودية، 7 لدى تونس، 6 بحسب توقيت جرينتش.

كما تقرر عرض مسلسل عروس بيروت على قناة إم بي سي 5 الساعة الثامنة مساء، إذ بدأت الأحداث المثيرة تتطور مع دخول المشاهدين في متابعة الحلقة الثالثة هذه الليلة.

#عروس بيروت

الأكثر قراءة اليوم

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!

بايدن

واشنطن بوست: ماذا تعني انتخابات أمريكا للشرق الأوسط؟ للشعوب لا شيء ..وللأنظمة قصة أخرى!

4

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

ابو مرزوق يوضح خيارات مكان عقد اجتماع الأمناء العامين.. ويقول: لا يوجد أمام السلطة الا خيار واحد!