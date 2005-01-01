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شاهد.. فيديو فضيحة العنود العيسى يشعل سناب شات

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فيديو فضيحة العنود العيسى يشعل سناب شات



الرياض / سما

تصدرت فيديوهات وصور فضيحة العنود العيسى المشهورة السعودية على سناب شات، اليوم الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب المقاطع التي نشرتها على حسابها الشخصي.

وأحدثت العنود العيسى التي تدرس في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، الضجة الأكبر في المنصات الاجتماعية السعودية اليوم، بعد الصور والمقاطع الجريئة والمثيرة التي بثتها للمتابعين.

وذكرت صفحة أخبار السعودية على تويتر إن العنود العيسى نشرت صورًا عارية لها بتاتو المملكة العربية السعودية على صدرها، ما أثار غضب المغردين بسبب تكرار هذه المواقف منها.

وكانت العنود العيسى قد ظهرت بمقطع فيديو مثير، حيث كانت ترتدي ملابسها الضيقة أمام المرأة أثناء تصوير نفسها من الخلف بشكل غريب لم يسبق أن حدث من ذي قبل.

وعقب المغرد تركي عيسى على قضية العنود العيسى قائلا في تغريدة له : "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، صلاح أمرك للأخلاق مرجعة، فقوم النفس بالأخلاق تستقم".

وأضاف تركي : " إذا أصيب القوم في أخلاقهم، فأقم عليهم مأتما وعويلا (..) الحمد لله رب العالمين ، الله يستر علي وعلى بناتي، هذه المقاطع صارت تعرض في أي مكان قدام الملأ، اللهم احفظنا".

وتمتلك العنود العيسى سجلا واسعا من المواقف المثيرة للجدل، إذ كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تعرضها للاغتصاب من قبل مجموعة أشخاص؛ ما أكسبها تعاطفا واسعا من المتابعين حينها.

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