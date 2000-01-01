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الحكومة توافق على قدوم 2000 من يهود الفلاشا إلى إسرائيل

الإثنين 12 أكتوبر 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توافق على قدوم 2000 من يهود الفلاشا إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو لقدوم 2000 من المنتظرين في المخيمات في إثيوبيا بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021. بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
 
ورحبت الوزيرة تامانو بالخطوة قائلةً: "أنا سعيدة للغاية لأن الحكومة الإسرائيلية بأكملها صوتت بالإجماع، على جلب 2000 من هؤلاء الذين ينتظرون في إثيوبيا وآبائهم إلى هنا في إسرائيل".
 
وأضافت تامانو "هذه قضية مؤلمة وطويلة الأمد وحان الوقت لوضع حد لهذا الظلم الذي يصرخ إلى السماء".
 
يشار إلى أنّ جماعة الفلاشا أو يهود الفلاشا هي الكنية العبرية ليهود بيتا إسرائيل (يهود الحبشة) كما يسمون، ومعظمهم حالياً من أصول أثيوبية.

#الحكومة الاسرائيلية #يهود الفلاشا #اسرائيل

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