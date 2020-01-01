رابط التسجيل في حافز 2020 السعودية

الرياض / سما

أعلن الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، يوم الإثنين، رابط التسجيل في حافز وتقديم طلب إلكتروني؛ للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

وذكر حساب هدف في تصريح صحفي أنه يمكن التسجيل في حافز من خلال إتباع الخطوات المُعلنة سابقا والذهاب إلى مواقع الصندوق الموجودة في الرياض وكل المناطق.

وأوضح أن هناك فرق بين بين التسجيل والتقديم في حافز، إذ أن التسجيل هو فتح حساب جديد في طاقات وإكمال البيانات والتقديم على حافز، فيما الثانية هي لبرنامج البحث عن عمل أو صعوبة الحصول عليه.

ولا بد على المتقدم معرفة مواقع هدف في الرياض، كون الكثير منهم ذهب إلى مركز طاقات بشأن حافز صعوبة الحصول على عمل، كي لا يتم إقصائه لعدم التجاوب معهم، لكن دون نتيجة.

رابط التسجيل في حافز اضغط هنا أو اضغط هنا

أما الذين كانوا غير مؤهلين بسبب الكلية التقنية وهم متدربين من نفس الكلية، فإن الحل هو رابط يتم إرساله لكم وإضافة البيانات عليه ثم تظهر إفادة بأنك خريج أو ضمن القيد وتقوم بتصوير الشاشة وإرسالها.

ويتيح رابط التسجيل في حافز المرفق إمكانية تحديث أو استرجاع أو تجديد كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وحل الدورات التدريبية وتعبئة الاستبانات واستطلاعات الرأي وحل مشاكل الملف والاستفسارات.

وحين إكمال طلب تسجيل حافز تصل رسالة إلى المستخدم، كالتالي "عزيزي العميل تم استلام طلبكم للتقديم على برنامج حافز وسيتم العمل على إظهار نتيجة أهليتكم وذلك من خلال ملفكم الشخصي في البوابة الوطنية للعمل خلال الشهر الحالي".

كما تكون الرسالة على الموقع بعد التسجيل في حافز كما يلي "شكرا لتقديم طلبك للانضمام إلى برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل. طلبك قيد المراجعة حاليا، في حال تغير حالة الطلب سيتم إرسال تنبيهات بخصوص ذلك".