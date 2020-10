شاهد.. الضربة القاضية" لا تصدق والاكثر روعة "في تاريخ منظمة UFC

أقيمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ثالث فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ضمن بطولة "UFC ليلة القتال".

وشهد الحدث التمهيدي من UFC Fight Island 5، في الوزن المتوسط فوز الأمريكي خواكين باكلي على مواطنه إيمبا كاسانجاناي بالضربة القاضية في الجولة الثانية بعد دقيقتين و3 ثوان.

في الجولة الثانية، أمسك كاسانجاناي برجل باكلي، لكن الأخير تمكن من ركل خصمه في قفزة دائرية، مما أطاح به.

OMG! One of the greats KOs of all time.#UFCFightIsland5 pic.twitter.com/0MjwI34vE4