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شاهد.. الضربة القاضية" لا تصدق والاكثر روعة "في تاريخ منظمة UFC

الأحد 11 أكتوبر 2020 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الضربة القاضية" لا تصدق والاكثر روعة "في تاريخ منظمة UFC



وكالات

أقيمت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ثالث فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ضمن بطولة "UFC ليلة القتال".

وشهد الحدث التمهيدي من UFC Fight Island 5، في الوزن المتوسط فوز الأمريكي خواكين باكلي على مواطنه إيمبا كاسانجاناي بالضربة القاضية في الجولة الثانية بعد دقيقتين و3 ثوان.

في الجولة الثانية، أمسك كاسانجاناي برجل باكلي، لكن الأخير تمكن من ركل خصمه في قفزة دائرية، مما أطاح به.

أشاد حساب منظمة UFC الرسمي على "تويتر" بالضربة القاضية لباكلي باعتبارها لا تصدق والضربة الأكثر روعة في تاريخ المنظمة.

ولاقت الضربة رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات التي أكدت على تميزها.

وأحرز باكلي فوزه الـ 11 مقابل ثلاث هزائم، فيما تلقى كاسانجاناي أول خسارة في مشواره الاحترافي مقابل 8 انتصارات.

يذكر أن فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال بدون حضور جماهيري، وهي المرة الأولى التي تقام فيها نسختان من UFC في نفس المدينة خارج مدينة لاس فيغاس الأمريك

#منظمة UFC #أبوظبي #الامارات #بطولة ufc

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