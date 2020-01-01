معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم وجدول ترتيب الدوري المصري 2020

القاهرة / سما

أعلنت قناة أون تايم سبورت، اسم معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد 11 أكتوبر في إطار لقاءات الأسبوع 30 في الدوري المصري الممتاز، وموعد بدء الاستيديو التحليلي بمشاركة محللين بارزين.

وذكرت أن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز الساعة 8 مساء اليوم على أون تايم سبورت هو مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، فيما أيمن الكاشف على المحطة الثانية التي يمكن اختيارها عبر جهاز التحكم.

ونشر نادي بيراميدز على حسابه الموثق بموقع تويتر، صور التدريبات الأخيرة لفريقه الكروي، التي شارك فيها جميع نجومه نظرا لأهمية هذه الموقعة، من بينهم عبدالله السعيد وإيفونا وعمر جابر.

ويسعى بيراميدز إلى تأكيد تفوقه على الأهلي في اللقاءات بينهما، إذ أنه حال تمكن من الفوز، سيصل إلى المركز الثاني ويتفوق على نظيره الزمالك منافسه المباشر والقوي على المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري المصري 2020 قبل مباراة الأهلي وبيراميدز:

المركز الأول: الأهلي برصيد 85 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك برصيد 65 نقطة (يخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم).

المركز الثالث: بيراميدز برصيد 63 نقطة.

المركز الرابع: المقاولون العرب برصيد 53 نقطة.

المركز الخامس: سموحة برصيد 47 نقطة.

المركز السادس: إنبي برصيد 45 نقطة.

المركز السابع: مصر المقاصة برصيد 40 نقطة.

المركز الثامن: الاتحاد السكندري بريد 39 نقطة.

المركز التاسع: المصري برصيد 39 نقطة.

المركز العاشر: الإسماعيلي برصيد 38 نقطة.

المركز الحادي عشر: أسوان بريد 37 نقطة.

المركز الثاني عشر: الإنتاج الحربي برصيد 73 نقطة.

المركز الثالث عشر: طلائع الجيش برصيد 35 نقطة.

المركز الرابع عشر: وادي دجلة برصيد 35 نقطة.

المركز الخامس عشر: الجونة برصيد 34 نقطة.

المركز السادس عشر: حرس الحدود بريد 30 نقطة.

المركز السابع عشر: نادي مصر برصيد 21 نقطة.

المركز الثامن عشر: طنطا برصيد 19 نقطة.

يُذكر أن جدول ترتيب الدوري المصري قد يتغير عقب نهاية مباريات اليوم، إذ لم تحسم بعد هوية صاحب المركز الثاني بين الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى صراع الهبوط بين حرس الحدود والجونة ودجلة.