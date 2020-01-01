الرياض / سما

كشفت مصادر تقنية، يوم السبت، عن سعر هاتف ايفون 12 في السعودية والدول العربية، الذي من المرتقب أن يتم الإعلان عنه بأربعة طرز عالمية حديثة يوم الثالث عشر من الشهر الحالي عام 2020.

وذكرت المصادر أن سعر هاتف ايفون 12 الجديد يختلف من طراز لآخر، إذ يبدأ من 699 دولارًا أمريكيا وصولا إلى 1099 دولارًا في السعودية ومختلف دول العالم، خلال الأسابيع الأولى لإطلاقه.

ولفتت إلى أن هواتف ايفون الجديدة، تتضمن مميزات حصرية غير موجودة في النسخ السابقة، أبرزها وضع مادة السيراميك على هيكل الشاشة الزجاجية للهاتف؛ لمنحه القوة ومقاومة السقوط.

سعر ايفون 12 في السعودية والدول العربية:

1. سعر أيفون 12 برو ماكس

ذكرت قناة العربية في تقرير لها إن سعر هذا الهاتف سيكون الأغلى، إذ يبدأ من 1099 دولارًا أمريكيا، فيما سوف يُتاح للشراء باللون الفضي والذهبي والجرافيت والأزرق، ولديه ثلاث كاميرات ومستشعر.

2. سعر أيفون 12 برو

حسب المصدر ذاته، فإن أسعار هذا الهاتف تبدأ من 999 دولارًا، وسيتوفر للمستخدمين باللون الأزرق والجرافيت والذهبي والفضي، وفيه كاميرات بزوايا عريضة وواسعة جدا وذاكرة تخزين فائقة.

3. سعر ايفون 12

أشار التقرير إلى أن الأسعار لن تزيد عن 799 دولارًا، فيما سيتاح في الأسواق بتاريخ 23 أكتوبر الجاري باللون الأحمر والأزرق والأبيض والأسود والأخضر، ولديه كاميرا مزدوجة ومساحة تخزين كبيرة.

4. سعر ايفون 12 ميني

أوضح التقرير أن الأسعار تنطلق من 699 دولارًا أمريكيا، فيما سيصبح متوفرا للطلب بدءًا من 6 نوفمبر المقبل حتى موعد الإطلاق الرسمي بعدها بنحو سبعة أو ثمانية أيام، باللون الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض والأسود.

ويتوقع مراقبون أن يشهد سعر ايفون 12 استقرارا خلال الأشهر القادمة، لا سيما عقب إعلان شركة آبل المنتجة له عن عدم عزمها إطلاق هواتف جديدة عام 2021؛ بسبب الأزمة الصحية العالمية.