مراد علمدار بطل مسلسل وادي الذئاب متهم بالتجسس علي زوجته وتهديد بحبسه لمدة 12 عام

وكالات

يواجه الممثل التركي نجاتي شاشماز، الذي يجسد دور البطولة في مسلسل وادي الذئاب من خلال شخصية "مراد علمدار"، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 12 عاماً، بعد اتهامه بالتجسس على هاتف زوجته.

عقوبة التجسس على هاتف زوجته: إذ أشارت تقارير تركية، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى أن شاشماز تمكن من اختراق هاتف زوجته، ما يجعله عرضة للسجن 12 عاماً، حيث حصل على مراسلات خاصة لها وتسجيلات صوتية لها دون علمها.

كما أوضحت أن الممثل التركي، استخدم الرسائل الخاصة والتسجيلات الصوتية كدلائل على خيانة زوجته، حيث تتواصل إجراءات الطلاق بينهما، ما دفع الزوجة لتقديم شكوى إلى المدعي العام.

ذاع صيت الفنان شاشماز بعد أن لعب دور البطولة في مسلسل "وادي الذئاب"، والذي كان بدايته لدخول عالم الفن والتمثيل، بعد أن أقنعه شقيقه راجي شاشماز والمخرج عثمان سيناف بلعب هذا الدور.

تزوج الممثل التركي نجاتي شاشماز من السيدة نجاهان كشيكجي عام 2012، وبعد زواج استمر لـسبع سنوات وأثمر طفلين قرر النجم التركي محمد نجاتي شاشماز وزوجته نجاهان كشيكجي الانفصال نهائياً.

قضية طلاق "غامضة": في حالة طلاق، وصفتها وسائل الإعلام التركية بأنها "غامضة"، طالب بطل مسلسل وداي الذئاب زوجته بحوالي 10 ملايين ليرة تركية. ولم يكشف شاشماز أو زوجته عن الأسباب، التي دفعتهما لاتخاذ قرار الطلاق، إلا أن قضية طلاقهما تسربت للإعلام بعد أن اتهم زوجته بالخيانة.

قالت الصحف التركية "إن (نجاتي شاشماز) طالب بهذه الأموال كتعويضات، لكنها أفادت بأن الغموض ما زال يلف خبايا قضية الطلاق من زوجته (نجاهان كشيكجي)، المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

جاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته نجاهان "هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح" من دون أن يتوسع في هذا الأمر. وطالب (شاشماز)، البالغ من العمر 47 عاماً، بحضانة الولدين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي حرييت" التركية الناطقة بالإنجليزية.

فيما طالب محامي الدفاع عن النجم التلفزيوني المعروف بمنع الزوجة (نجاهان) من السفر، خشية توجهها إلى ألمانيا، مع الولدين أثناء النظر في قضية الطلاق.

أما بشأن الملايين العشرة التي طلبها بطل مسلسل وادي الذئاب المشهور بشخصية (مراد علم دار)، فهي عبارة عن 5 ملايين ليرة تركية كتعويض على الضرر المادي الذي لحق بمؤسسة الزواج، أما الملايين الخمسة الأخرى فعن الأضرار غير الزوجية، التي لم تعرف طبيعتها أو ما هي هذه الأضرار.