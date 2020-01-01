سامسونغ تتحدى هواوي بأحد أرخص هواتف 5G

وكالات / سما /

تتحضر شركة سامسونغ لإطلاق هاتف متطور قادر على العمل مع شبكات 5G، وبسعر ينافس هواتف هواوي التي تعمل مع هذا النوع من الشبكات.

وبالنظر للتسريبات التي انتشرت لتصميم هذا الهاتف نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، وضعت عدساتها في إطار مربع الشكل على الواجهة الخلفية، أما الكاميرا الأمامية فستكون في منتصف الشاشة من الأعلى.

وتشير التسريبات إلى أن دقة العدسة الأساسية في كاميرا هذا الهاتف ستكون 48 ميغابيكسل، ودقة العدسة المسؤولة عن تحديد عمق الصورة ستكون 5 ميغابيكسل، والعدسة المسؤولة عن التقاط الصور العريضة ستكون بدقة 8 ميغابيكسل، كما أن الكاميرا الامامية ستعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يحمل هذا الهاتف اسم Galaxy A42 5G، وأن يحصل على شاشة عالية الدقة AMOLЕD بمقاس 6.6 بوصة، فيها فتحة Infinity-U للكاميرا الأمامية.

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع Snаpdragon 750G، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت على الأغلب، والبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وسيزود هذا الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، أما سعره فسيكون 369 يورو.