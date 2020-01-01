  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

سامسونغ تتحدى هواوي بأحد أرخص هواتف 5G

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تتحدى هواوي بأحد أرخص هواتف 5G



وكالات / سما /

تتحضر شركة سامسونغ لإطلاق هاتف متطور قادر على العمل مع شبكات 5G، وبسعر ينافس هواتف هواوي التي تعمل مع هذا النوع من الشبكات.

وبالنظر للتسريبات التي انتشرت لتصميم هذا الهاتف نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، وضعت عدساتها في إطار مربع الشكل على الواجهة الخلفية، أما الكاميرا الأمامية فستكون في منتصف الشاشة من الأعلى.

وتشير التسريبات إلى أن دقة العدسة الأساسية في كاميرا هذا الهاتف ستكون 48 ميغابيكسل، ودقة العدسة المسؤولة عن تحديد عمق الصورة ستكون 5 ميغابيكسل، والعدسة المسؤولة عن التقاط الصور العريضة ستكون بدقة 8 ميغابيكسل، كما أن الكاميرا الامامية ستعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يحمل هذا الهاتف اسم Galaxy A42 5G، وأن يحصل على شاشة عالية الدقة AMOLЕD بمقاس 6.6 بوصة، فيها فتحة Infinity-U للكاميرا الأمامية.

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع Snаpdragon 750G، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت على الأغلب، والبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وسيزود هذا الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، أما سعره فسيكون 369 يورو.

 
 
#سامسونغ #هواوي #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل

الأخبار الرئيسية

اشتية: الشتاء القادم سيكون صعبا وسنوظف مئات الاطباء ونزيد مراكز العلاج

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

u

صحيفة تكشف عن هدنة بين حزب الله وإسرائيل برعاية دولية

أمير سعودي يواصل تصريحاته : ياسر عرفات رقص فرحا..ومصر لم تعلم عن أوسلو (فيديو)

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!