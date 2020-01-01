الاردن يعود للحظر الشامل ويعلن تعليق الدراسة حتى اشعار آخر بسبب كورونا

عمان /سما/

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالاردن، العميد الركن مازن الفراية، عن فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة الموافق 9 تشرين الأول الحالي لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل .

وقال الفراية، خلال إيجاز صحفي عقد اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، إنه وخلال ساعات حظر التجول الشامل لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصريح الإلكترونية ويستثنى من ذلك فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والتمريضية وعدد محدود من القائمين على ديمومة عمل المؤسسات للقطاعات الحيوية.

ونوه إلى أن الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر سيتم السماح لهم بالمرور خلال أيام حظر التجول الشامل، بمجرد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنية.

وأضاف الفراية أنه تقرر أيضا تكرار تطبيق قرار حظر التجوال الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة ولإشعار آخر، وذلك خلال اجتماع خلية أزمة كورونا الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس الوزراء وحضور جميع الجهات الممثلة بخلية الأزمة، وذلك في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الأردن وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية.

وأكد أنه وباستثناء الأيام التي يفرض فيها حظر التجول، يستمر سريان حظر التجول الجزئي يوميا اعتبارا من الساعة 12 ليلا للمنشآت وبعد الـ1 صباحا للمواطنين وحتى الساعة 6 صباحا، مشددا على أنه لا يسمح لأحد من المواطنين بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.

كما اعلن الفراية أنه واعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في جميع محافظات المملكة، وذلك لضمان تنفيذ قرار حظر التجول الشامل ولتعزيز جهود كوادر مديرية الأمن العام.

وأكد الفراية أن خلية الأزمة ستستمر بمراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة وفقا لنظام التتبع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وسيتم تنفيذ حظر شامل لأسبوع أو أسبوعين وفق الآلية المعمول بها حاليا.

وقال إن الحملات التفتيشية والرقابية لكوادر الأمن العام على المنشآت ستستمر خلال الفترة المقبلة، والتي أفضت إلى تحرير حوالي 450 مخالفة بحق منشآت غير ملتزمة.

بدوره قرر وزير التربية والتعليم بالاردن الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس في السلطات التعليمية كافة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين والكوادر والمجتمع بأكمله.

كما قرر النعيمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة في موعدها المعلن مسبقا، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن عن اجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية في الاسبوع المقبل.

وأكد استمرار الامتحانات للبرامج الدولية وفقا لبرنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وقال إن دوام المعلمين والهيئات الادارية في المدارس الحكومية سيكون بنظام التناوب وفقا لبرنامج ستعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلم الطلبة عن بعد، ووفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفيما يخص المدارس الخاصة ومدارس السلطات التعليمية الاخرى، أكد النعيمي ضرورة تنظيم دوام هيئاتها الادارية والتعليمية بما يخدم ادامة عمل التعليم عن بُعد شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.

يذكر أن هذه القرارات جاءت في ضوء تطور الوضع الوبائي، وانسجاما مع قرارات مجلس الوزراء بمراجعة السياسات المتخذة في فتح وتعليق القطاعات.