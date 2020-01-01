تنمية غزة توضح الفئات المستفيدة من المنحة القطرية 100$ لهذا الشهر

غزة /سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة مساء اليوم الاثنين، عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت إن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من ١٤ مرة ولمن استلم 14 مرة ولديه ٧ أشخاص.

وأكدت الكحلوت عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة، مشيرةً إلى أنه سيتم تفعيل رابط الفحص خلال ساعات.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلنت عن صرف مساعداتها النقدية غدًا الثلاثاء لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.