حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

غزة / سما /

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، وحدة المسار والهدف والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف مع حركة الجهاد الإسلامي، نحو الهدف الموحد بتحرير فلسطين.

جاء ذلك في بيان لحماس، تقدمت به بالتهنئة لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها الـ33.

وقالت حماس "مثلت انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الإسلامية في فلسطين، وإسهاماً كبيراً في مشروع التحرير والعودة، ورصيداً كبيراً في مسيرة الوعي والثورة".

وأضافت "ستبقى سرايا القدس وكتائب القسام وكل فصائل المقاومة الفلسطينية يداً واحدة في مواجهة الاحتلال حتى تطهير الأرض والمقدسات".