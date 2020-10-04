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بدء موسم حصاد التمر في غزة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء موسم حصاد التمر في غزة



غزة / سما /

بدأ المزارعون في قطاع غزة حصاد التمر على أمل جني الأرباح وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الزراعة بغزة في بيان صحفي، إن القطاع يملك نحو 250 ألف نخلة منها حوالي 150 ألف نخلة مثمرة.

وأضافت الوزارة أن أشجار النخيل ستنتج هذا العام حوالي 9 آلاف طن من التمور، سيتم تصدير 500 طن منها إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وحظرت الوزارة استيراد التمور من الخارج وسط تفشي جائحة كوفيد-19 في محاولة لدعم المزارعين المحليين.

وقال جمال أبو جميزة، مزارع يبلغ من العمر 62 عاماً من دير البلح في وسط قطاع غزة، إنه يرحب بقرار الوزارة، مضيفاً أن القرار سيساعده هو وغيره من المزارعين على بيع منتجاتهم.

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