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مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل

الأحد 04 أكتوبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطلع العام المقبل



غزة / سما /

 أكد مصدر مطلع من حركة حماس، اليوم الأحد، أن الانتخابات الداخلية للحركة ستجري مطلع العام المقبل، بعد أن كان التوجّه العام بتأجيلها لفترة أطول، أو تمديد عمل مهمة المكتب السياسي الحالي لفترة أخرى.

وأوضح المصدر في حديث لـ "القدس" أن اجتماعات الحركة التي جرت في الأيام الأخيرة أكدت على ضرورة إجرائها في أقرب فرصة، وتم تحديد مطلع العام المقبل التوقيت الأنسب لبدء إجراء الانتخابات في ظل عدم القدرة على البدء فيها بالمناطق خلال الشهر الجاري حسب ما كان مخططًا.

وبين المصدر، أن بعض الأزمات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وكذلك الانشغال ببعض الملفات دفع لتأجيل البدء فيها، على أن تجري بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن خيار إبقاء الانتخابات فقط على المناطق وتجديد انتخاب المكتب السياسي الحالي بالتزكية تم إلغاؤه، وسيتم إجراء الانتخابات على أن تنتهي مع نهاية شهر ابريل/ نيسان المقبل، أو بداية الشهر الذي يليه.

وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، أكد منذ أيام أن الانتخابات ستجري بداية العام المقبل.

ويتوقع أن يبقى إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة (ولاية ثانية)، خاصةً وأنه يحظى بتأييد كبير لدى قاعدة حماس السياسية أو العسكرية.

وسيبقى هنية خارج قطاع غزة حتى انتهاء انتخابات المكتب السياسي الجديد، والتي ستحدد بقاءه في الخارج أم عودته للقطاع.

وتسمح اللوائح الداخلية لرئيس المكتب السياسي لحماس أن يترأسه لولايتين متتاليتين فقط، مع إمكانية عودته لرئاسة المكتب مرةً أخرى بعد وصول شخصية بديلة له في الولاية الثالثة.

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