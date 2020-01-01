شاهد الصور : تدريب يحاكي عودة الطلبة لمدارسهم في غزة

غزة / سما /

أجري صباح اليوم الأحد، تدريب تحاكي عودة طلبة الثانوية العامة لمدارسهم في قطاع غزة.

و أجريت المناورة في مدرسة خالد الحسن بخان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعود صباح السبت المقبل، نحو 30 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة "التوجيهي"، إلى مقاعد الدراسة، بعد تأجيل لأكثر من شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأجريت المحاكاة لفحص مدى تطبيق إجراءات صحية مشددة وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وقياس الحرارة عند مدخل المدرسة من قبل طواقم صحية.

وقالت وزارة التربية والتعليم بغزة، إن عودة طلبة الثانوية العامة للمدارس مهم في ظل حاجة الطلبة للتعليم الوجاهي، مشيرةً إلى أن لديها خطة لاستئناف الدراسة بالنسبة للمراحل الأخرى لكن لن تطبق حاليًا.