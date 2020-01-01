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غزة: توضيح هام بخصوص صرف المنحة القطرية لـ 7500 مواطن

الإثنين 21 سبتمبر 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توضيح هام بخصوص صرف المنحة القطرية لـ 7500 مواطن



غزة /سما/

قالت وزارة المالية بغزة: إن عملية الصرف لـ 7500 متضرر هو استكمال لمنحة الـ 70 الف متضرر نتيجة (كورونا).

وأشارت إلى أنه تم استبدال المتأخرين والمتعذرين عن استلام الـ 100 دولار القطرية بآخرين متضررين من كافة القطاعات المتضررة بفعل (كورونا).

وأوضحت أنه يقصد بالمتأخرين والمتعذرين، المواطنين الذين تم إرسال لهم رسائل نصية ضمن منحة المتضررين الـ 70 الف ولم يستلمو الـ 100 دولار لوجود خلل برقم جوال المستفيد وكذلك بياناته، وآخرين أدرجت أسمائهم عن طريق الخطأ وهم خارج قطاع غزة.

ونوهت إلى أن بدء عملية الصرف ستكون خلال اليومين المقبلين عبر فروع بنك البريد، وسيتم إرسال رسائل على هواتف المستفيدين.
 

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