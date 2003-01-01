مراد علمدار يكشف عن اسم الجزء الجديد من "وادي الذئاب"

وكالات / سما /

أكد الفنان التركي نجاتي شاشماز المشهور في العالم العربي بـ"مراد علمدار"، عن أن الجزء الجديد من مسلسل "وادي الذئاب"، سيحمل اسمًا جديدًا عند عرضه في عام 2022.

وأضاف الفنان علمدار وهو الشخصية الرئيسية في العمل الدرامي الشهير أن الجزء الجديد سيحمل اسم "وادي الذئاب الفوضى".

وذكرت تقارير فنية تركية أن الجزء الجديد من المسلسل سيشهد أيضًا مشاركة وجوه جديدة، إضافة إلى بقاء عدد من نجوم المسلسل الذي شاركوا في أحداثه منذ البداية.

وتم عرض أول نسخة من المسلسل عام 2003 ويتألف من 10 أجزاء، وحظي بمتابعة كبيرة بين الجمهور العربي بداية من عام 2009، حين بدأت بعض القنوات في دبلجة وعرض المسلسل.

وجلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية على مدار السنوات التي لم ينقطع عنها مع إضافة أربعة أفلام عن فلسطين والعراق وعن الانقلاب الذي وقع في تركيا في 2016.

وتميز التصوير للمسلسل بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى، ثم تطرق إلى الأزمة السورية والعراقية في الجزء السابع والثامن والتاسع، كما تطرق إلى القوى العليا التي تقود العالم وتحاول السيطرة على تركيا لتدير العالم من خلالها.

وكتب السيناريو والحوار بشكل رئيسي للعمل شقيق البطل وهو السيناريست التركي راجي ششماز، وهو أحد أفضل كُتاب السيناريو في تركيا الذي يكتب سيناريو العمل الدرامي الشهير "قطاع الطرق لن يحكموا العالم".

واعتمد راجي ششماز في سيناريو مسلسل "وادي الذئاب" على شخصيات حقيقية من المجتمع التركي بحكايات حدثت بالفعل في تركيا خلال فترات زمنية مختلفة. حيث إن أغلب شخصيات العمل كانت موجودة بالفعل ضمن عمليات أمنية لصالح أجهزة استخباراتية في الدولة وداخل عائلات المافيا في تركيا.