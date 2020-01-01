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وزير الجيش الإسرائيلي يتوجه غدا الى واشنطن

الإثنين 21 سبتمبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي يتوجه غدا الى واشنطن



القدس المحتلة / سما /

يتوجه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، غدا الى واشنطن، لحضور عدة اجتماعات، ومناقشة عدة قضايا أمنية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن غانتس سيجتمع خلال زيارته بوزير الدفاع الأمريكي "مارك أسبر"، ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع البنتاغون.
 
وقالت القناة، إن غانتس سيناقش مع وزير الدفاع الأمريكي، مسألة التفوق الجوي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في ظل الحديث عن صفقة بيع طائرات f35 للإمارات.
 
وأضافت، أن غانتس سيناقش كذلك الملف الإيراني، والسياسات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران بالشرق الأوسط، ومنع تمركزها العسكري بالمنطقة.
 
وأشارت القناة العبرية، الى أن وزير الجيش غانتس سيصل إلى واشنطن غدا الثلاثاء، وسيعود إلى إسرائيل صباح يوم الخميس القادم.

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