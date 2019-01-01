الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

الدوحة /سما/

أكدت دولة قطر اليوم الأحد، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة.



ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته عبر حسابها على (تويتر)، فإن الدوحة هذا ما تراه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من (70 عاماً).



وأضافت: "إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحملات الاعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".



وشددت على أن الدوحة لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

