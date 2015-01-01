وكالات / سما /

التمر فاكهة مغذية جدا وله العديد من الفوائد الصحية، ونقدم لك هنا 9 أسباب تحتم عليك أكل التمر يوميا.

التمر غني بالسكر، كما يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين إيه (A) وفيتامين بي (B). ويحتوي كل 100 غرام من التمور على 275 سعرا حراريا، وعلى 7.5 غرامات من الألياف الغذائية.

وينصح بإدراج التمر في النظام الغذائي اليومي، لأنه لذيذ وصحي للغاية.

يعتبر التمر جزءا من العديد من وصفات مطبخ البحر الأبيض المتوسط، ويستخدم مكوّنا في بعض المعجنات.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ميا ريفيستا" (miarevista) الإسبانية، قالت الكاتبة كريستينا دي لاس إيراس إن "زراعة النخيل بدأت في جنوبي شرقي آسيا وشمالي أفريقيا منذ أكثر من 6 آلاف سنة، ثم انتشرت في البلدان التي ترتفع فيها دراجات الحرارة". بالإضافة إلى ذلك، أطلق الكلدانيون على نخلة التمر اسم شجرة الحياة، إذ كانوا يعيشون على ثمارها وبراعمها ونسج أليافها.

هناك أنواع لا حصر لها من التمور حسب اختلاف أنواع النخيل، وهناك بعض الأصناف الحلوة للغاية. مثلا يعتبر تمر المدجول من أكثر أنواع التمر استهلاكًا، وعادة ما يستخدم في الخبز ويتم سحقه للحصول على عجينة حلوة، كما أن له نكهة الكراميل المحمص.

أما تمر دقلة النور فيعتبر من بين أنواع التمور الأكثر مبيعا في العالم، وهو طري وشبه جاف وليس حلوا كثيرا، يمكن تناوله بشكل طبيعي أو استخدامه لصنع أطباق متعددة.

فوائد التمر

1- يمنع الإمساك

أوردت الكاتبة أن التمر يحتوي على الكثير من الألياف للمساعدة في منع الإمساك. ويمكنك ترك التمر في الماء طوال الليل وفي الصباح اشرب الماء والتمر المنقوع.

2- مفيد للعيون

يحتوي التمر على فيتامين إيه (A)، الذي يحسن من النظر ويساعد في علاج العشى الليلي، وهو مرض يصيب العين ويظهر في سن مبكرة، حيث يمكن للمصابين به الرؤية بوضوح خلال النهار، ولكن أثناء الدخول إلى مجال مظلم تصبح الرؤية صعبة.

3- ينسينا الجوع

يساعدنا التمر على التغلب على الجوع، إذ يعمل على إطلاق السكريات الموجودة فيه التي يمتصها الجسم بسهولة شيئا فشيئًا، مما يجعلنا نشعر بالشبع وقتا أطول.

4- مصدر طاقة للأطفال

يعتبر التمر مصدرا غذائيا مفيدا للأطفال لأنه يحتوي على مقدار عال من الكربوهيدرات والسكر. علاوة على ذلك يجب على الرياضيين أيضا تناول التمر لأنه يساعد على استعادة القوة.

5- حمل صحي

خلال فترة الحمل، تحتاج النساء إلى سعرات حرارية إضافية يوميا. يمدهن التمر بنسبة مهمة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

6- مضادات الأكسدة

التمر غني بمضادات الأكسدة، مما يؤخر شيخوخة الجلد ويقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة (التي تلعب دورا في الشيخوخة والسرطان).

7- صحة الدماغ

قالت الكاتبة إن تناول التمر يحسن نشاط الذاكرة والانتباه والتركيز.

8- مضاد للأرق

ذكرت الكاتبة أن التمر يساعد على النوم بسبب احتوائه على الحمض الأميني "تربتوفان" (Tryptophan) الذي يحفز تكوين هرمون الميلاتونين، وهو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ ويلعب دورا مهما في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، لذلك البعض يسميه هرمون النوم.

9- يقلل من الكولسترول الضار

بسبب النسبة العالية من الألياف التي يحتويه، يقلل التمر من مستويات الكولسترول في الدم.

حفظ التمر

أكدت الكاتبة أنه للحفاظ على التمر يجب تخزينه في علب زجاجية جافة ومحكمة الإغلاق، في مكان بعيد عن الضوء. بهذه الطريقة سوف تحافظ على جودته لمدة طويلة.

ما الحالات التي لا ينصح فيها بتناول التمر؟

في الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، يجب تناول التمر بكميات صغيرة لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، خاصة بالنسبة لمرضى السكر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكر مما قد يرفع سكر الدم.

كما أن تناول التمر يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان إذا لم تنظّف أسنانك بعد تناوله.