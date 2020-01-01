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علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا .. تفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا .. تفاصيل



وكالات / سما /

كل مجتمع له رؤية خاصة من حيث علامات الجمال التي تتميز بها المرأة، ولكن في قبيلة الهيمبا الأفريقية هناك خصائص أخرى لوصف السيدة أو الفتاة بأنها جميلة، والغريب أن النساء يقمن بصبغ شعورهن بالأحمر من أجل أن يصبحن أكثر جمالا.

الهيمبا

قبيلة الهيمبا تعيش داخل القري فى نامبيا والكونغو الديمقراطية، يحكمهم الزعيم وهو رب الأسرة ومالك للأراضي ويرث لقبه من خلال خط الأم.

يعتقد الهيمبا بوجود إله خالق، يتم تقديم التضحيات له والقرابين في أضرحة الأجداد، وتمتلك كل عشيرة تمثال صغير بجسد واحد ووجهين، ذكر وأنثى، على رقبة واحدة.

ترى قبيلة الهيمبا فى هذا التمثال رموز القوة التي تنضح بالصفاء المذهل والسلطة الطبيعية، فالزعيم داخل القبيلة يتملك تمثال فريدًا بينما كان لكل مجموعة تمثال يتم استخدامه في جميع احتفالاتهم، وكذلك في قرارات المحاكم.

جمال النساء

لتكون المرأة أكثر جمالا داخل قبيلة الهيمبا عليها وضع مزيج من  الزبدة، والدهن، وحجر المُغرة الأحمر، ويتم وضع هذا المزيج على الجسم والشعر يوميًا بهدف أن يصبحن أكثر جمالًا، لذلك تشتهتر النساء بشعر وجلد مائل للون الأحمر.

#الجمال #أفريقيا #النساء

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