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شاهد الفيديو : “خذني زيارة تل أبيب” أغنية إماراتية جديدة تحتفي بالتطبيع

الخميس 17 سبتمبر 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : “خذني زيارة تل أبيب” أغنية إماراتية جديدة تحتفي بالتطبيع



القدس المحتلة / سما /

أثارت أغنية تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل، تم بثها اليوم على موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين نشطاء ومغردين.

وتقول كلمات الأغنية التي حملت عنوان”عاشت إمارات السلام”: “خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب. أنا بدوي ونهجي رهيب عاشت إمارات السلام.. عز العرب عز الشعوب.. والقدس قدسي.. والدروب أدلها من كل صوب.. عاشت إمارات السلام”.

وتأتي الأغنية بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"القدس العربي"

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