7 طرق آمنة لتنظيف العين من الأجسام العالقة

وكالات / سما /

نشر موقع برايت سايد الأمريكي تقريرا استعرض فيه بعض الطرق الآمنة لتنظيف العينين عندما يعلق بهما أي جسم غريب.

وقال الموقع في تقرير، إن الرموش والجفون والدموع تعمل معًا لحماية العينين من أي جسم خارجي، لكن ذلك قد لا يمنع أحيانا دخول ذرات من الرمل أو بعض الغبار عند ركوب الدراجة أو عندما نكون على الشاطئ.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى خدش سطح القرنية، لذا من المهم أن نعرف كيف نتخلص من هذه الأجسام في أسرع وقت ممكن.

في بعض الحالات يحتاج الأمر مساعدة طبية عاجلة، عندما تعلق بالعين قطعة زجاج أو جسم معدني، لكن عندما يتعلق الأمر ببعض الغبار، حاول التخلص منه بمفردك بطريقة آمنة. وهذه بعض الخطوات لتنظيف العينين دون أضرار.

1. اغسل يديك أوّلا

غالبا ما ننسى غسل اليدين قبل أن نلمس أعيننا، خاصةً في الحالات التي نريد فيها إزالة الجسم بأسرع ما يمكن. لكن من المهم جدًا أن تكون اليدان نظيفتين قبل لمس العينين، لأن ذلك سيقلل من خطر الإصابة بالبكتيريا ودخول المزيد من الأوساخ، وسيُجنّبك الإصابة ببعض أمراض العين.

2. لا تفرك عينك

يمثل فرك العين رد فعل طبيعي نقوم به عندما نشعر أن شيئا ما قد علق في أعيننا، لكنه قد يلحق بالعين مزيدا من الضرر. حاول أن تقاوم رغبتك في فرك عينك، واحرص على أن تغمز عدة مرات، ودع الدموع تزيل ما علق بالعين من غبار أو رمل.

3. حاول العثور على الشيء العالق في عينيك

بمجرد أن تصل إلى مكان به إضاءة جيدة، انظر في المرآة وحاول أن تحدد ما الذي علق بعينك. إذا لم تلاحظ الشيء العالق على الفور، فقد يكون موجودًا تحت أحد جفنيك. من أجل البحث تحت الجفن العلوي، ضع عود تنظيف الأذن على جفنك من الخارج واثنه برفق ليظهر الجزء الداخلي. بالنسبة للجفن السفلي، انظر لأعلى ثم أمسك الجفن واسحبه لأسفل برفق.

4. استخدم عود تنظيف الأذن

بإمكانك إخراج الشيء العالق داخل العين عن طريق مسك جفنك بإصبع واحد، ثم تمرير عود تنظيف أذن قطني مبلل بحركة دائرية.

5. اغمر عينك في ماء نظيف

إذا كان لديك كوب غسيل عين، نظّفه جيدا ثم ضع فيه ماء أو غسولا للعين إلى النصف. ضع الكوب على العين المراد تنظيفها، واضغط بإحكام حتى لا يتسرب السائل. قم بثني رأسك للخلف وافتح عينك قدر المستطاع وحركها من جانب إلى آخر، ومن الأعلى للأسفل، حتى يغمر السائل جميع أجزاء العين.

إذا كنت لا تحبّذ هذه الطريقة، يمكنك ببساطة وضع رأسك في وعاء من الماء وفتح عينيك وتحريكهما حتى يخرج ما علق بهما. تستطيع أيضا أن تجذب الجفن السفلي للأسفل قليلًا وتميل رأسك إلى أحد الجانبين وتترك ماء الحنفية يُنظف العين ويُخلّصك من الجسم الغريب.

6. خذ الوقت الكافي لغسل عينيك

من المهم أن تعرف المدة اللازمة لتنظيف العين والتخلص مما علق بها من أجسام أو مواد. تُعد 5 دقائق فترة كافية للتخلص من صابون اليد أو الشامبو. وعندما تعلق بالعين بعض المواد الكيميائية، تأكد من شطفها لمدة 15 دقيقة على الأقل. أما بالنسبة للقلويات مثل هيدروكسيد الصوديوم أو الكالسيوم، يجب أن تغسل عينيك لمدة 60 دقيقة على الأقل.

7. اطلب المساعدة من صديق

إذا كنت منفعلا ولم تستطع العثور على الجسم العالق بعينك، فيمكنك أن تطلب المساعدة من صديق، لأنه سيكون أكثر هدوءا ويصبح العثور على الجسم أسهل.

لكن قبل ذلك تأكد من أنه غسل يديه جيدا.

ماذا تفعل عندما يلامس الفلفل الحار عينيك؟

في هذه الحالة ينبغي أن نتجنب غسل العينين بالماء، لأن ذلك سيسبب المزيد من التهيج. يمكن استخدام الحليب لأنه حمضي ويفكك مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، وبالتالي يخفف الألم.

أولاً، اغسل يديك بالصابون ثم انقعهما في الحليب للتخلص من أي فلفل حار عالق في أصابعك. ثم نظف عينيك باستخدام منديل منقوع في الحليب.