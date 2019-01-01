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ما خفي أعظم..!

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

الإثنين 14 سبتمبر 2020 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة



وكالات / سما /

أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس ، خلال برنامج "ما خفي أعظم"، والذي عرض مساء الأحد، عن عثورها على كنز عسكري ثمين في عمق بحر مدينة غزة من خلال وحدة الضفادع البشرية.

وأظهرت مشاهد بثها البرنامج، استخدام كتائب القسام مخلفات صواريخ الاحتلال في حرب 2014، في تصنيع صواريخ قصفت بها  الداخل المحتل خلال جولات تصعيد عام 2019.

وقال القسام: " أطلقنا 78 صاروخًا في دقيقة واحدة وبوقت متزامن تجاه عسقلان ومحيطها في شهر أيار 2019".

كما كشف البرنامج عن اكتشاف القسام سفينتين حربيتين بريطانيتين، غرقتا قبل 100 عام قبالة سواحل غزة، ومليئتان بالقذائف.

وأعلنت كتائب القسام عن عثورها على مئات القذائف داخل سفينتين حربيتين غارقتين في عمق بحر غزة، تم إعادة تدويرها لتستخدم في صناعة الصواريخ والرؤوس الحربية.

وحول الدعم الإيراني، قال "أبو إبراهيم" القيادي في كتائب القسام في الوحدة الصاروخية: "وصلتنا أسلحة من إيران منها صواريخ كورنيت و صواريخ فجر و كان لسوريا و السودان دور مهم".

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