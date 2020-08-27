مجلس نقابة المحامين الشرعيين يتخذ عدة قرارات...

غزة /سما/

عقد مجلس نقابة المحامين الشرعيين ولجنة الطوارئ بالنقابة، اجتماعها بحضور عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، اليوم الاثنين، لدراسة ومتابعة قرارات المجلس في ظل جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها مؤخراً على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع القانون والعدالة، جراء الإغلاق والتدابير الوقائية التي فرضها السلطات المختصة، لمنع انتشار رقعة الفايروس.

واستهل المجتمعون اجتماعهم بتوجيه تحية إجلال للطواقم الطبية والأمنية على جهودها الكبيرة في الميدان، كما وتوجه بالتقدير لكل المحامين الشرعيين داعياً إياهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، انطلاقاً من أن مكافحة الفايروس هي مسئولية جمعية تقع على كاهل الجميع، لنستطيع الخروج من الأزمة بأمان.

ودعا نقيب المحامين الشرعيين أبو عيشة، اللجنة الإدارة المختصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في قطاع غزة، إلى انصاف المحاميين وادراج أسمائهم ضمن منحة كورونا، كونهم من الفئات المتضررة بشكل كبير من الأزمة الحالية. نظرًا لاعتمادهم على عمل المياومة في كافة أعمالهم القانونية. مشيراً إلى أن النقابة تبذل جهودًا عدة لمواجهة الأزمة، وحاولت قدر الإمكان مساعدة المحامين أعضاء الهيئة العامة، داعياً الحكومة لأن تقوم بالتزاماتها في ظل هذه الظروف العصيبة.

وفي ختام الاجتماع قرر مجلس النقابة ولجنة الطوارئ، اتخاذ جملة من القرارات من باب المسئولية، بهدف التخفيف عن كاهل المحامين الشرعيين في ظل الأوضاع الراهنة، وفي مقدمة هذه القرارات منح المحامين الشرعيين المزاولين والمسددين لرسوم العضوية لعام 2020، مساعدة قسيمة شرائية بقيمة (150) شيكلاً للمحامي الشرعي المتزوج، و(100) شيكل للمحامي الشرعي الأعزب. إلى جانب منح المحامين الشرعيين المسددين لرسم عضوية عام 2020، إعفاء بنسبة (50%) من رسوم الانتساب لعام 2021م، على أن يتم اعتماد الأنظمة الخاصة بصندوق التعاون، والقرض الحسن والأنظمة المعدلة بالتمرير والتوقيع، من الهيئة العامة لتعذر انعقادها في الموعد الذي تحدد مسبقاً بتاريخ: 27/8/2020م.

