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7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق صباحاً

الإثنين 07 سبتمبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق صباحاً



وكالات / سما /

ينصح الأطباء بتناول مشروبات صحية في الصباح الباكر، على معدة فارغة، لما في ذلك من علاج لمشكلات يعاني منها جسم الإنسان كالإمساك والهضم وغيرها، ويعتبر مشروب الحليب بالعسل من هذه المشروبات فهو صحي وله مزايا مختلفة.

وأورد موقع "سبوتنيك بالعربية"، بعض فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق صباحاً:

1- يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

2- يساهم في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

3- يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم، كما أنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

4- يعالج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.

5- يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة، كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم.

6- الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن.

7- يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة.

 
#الحليب #العسل

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