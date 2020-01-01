الطول الطبيعي للبنت حسب العمر

وكالات / سما /

عندما يتعلق الأمر بطول الشخص ووزنه، تلعب الجينات والجنس البيولوجي دوراً كبيراً، لكنها ليست العوامل الوحيدة المعنية؛ لأن عامل التغذية يعد عاملاً له تأثير مهم آخر وراء طول الشخص؛ وفقاً لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية؛ فإن عادات الحياة اليومية وطبيعة العمل وعوامل أخرى كثيرة قد تؤثر على الوزن أيضاً؛ وفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

أثبتت الدراسات الحديث أن المرأة بعمر 20 عاماً وما فوق، يبلغ طولها أقل من 5 أقدام و4 بوصات «حوالي 63.7 بوصة»، ومتوسط الوزن 170.6 رطل.

لقد تغير حجم وشكل جسم المرأة على مر السنين؛ حيث كان في الستينيات من القرن الماضي، كان متوسط طول المرأة بين 20 إلى 74 عاماً، يبلغ 63.1 بوصة ويزن حوالي 140.2 رطلاً، يتزايد الطول بمعدل أبطأ من زيادة الوزن، بحسب الموقع الطبي healthline:



متوسط الطول والوزن للبنات



بالنسبة للجزء الأكبر، تنمو الفتيات بنفس معدل نمو الأولاد، ولكن في المرحلة الابتدائية غالباً ما تنمو الفتيات بسرعة أكبر من الذكور، فيما يلي متوسط أطوال الفتيات حسب العمر؛ وفقاً للمركز الطبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».



من 2 إلى 8 سنوات



يبلغ متوسط ارتفاع الفتاة البالغة من العمر عامين 34 بوصة ووزنها 13 كيلو، في سن 4، يبلغ متوسط الطول 40 بوصة ويبلغ متوسط الوزن 17 كيلو، في سن 6، ينمو متوسط الطول إلى 45 بوصة ويبلغ متوسط الوزن 23 كيلو، بينما يبلغ متوسط ارتفاع الفتاة البالغة من العمر 8 سنوات 50 بوصة، ويبلغ متوسط وزنها 29 كيلو.



من 10 إلى 14 سنة



في سن العاشرة، يبلغ متوسط طول الفتاة حوالي 54 بوصة وتزن 36 كيلو، وفي سن 12، يرتفع متوسط الطول إلى 59 بوصة بمتوسط وزن 47 كيلو، يبلغ متوسط طول الفتيات في الرابعة عشرة من العمر 63 بوصة و54 كيلو.



16+ سنة



بعد سن 14، يبدأ ارتفاع الفتيات في الاستقرار، يبلغ متوسط طول الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً 64 بوصة، بينما يبلغ الوزن 59 كيلو، ومن سن 18 فصاعداً، يثيت الطول عند 64 و65 بوصة، بينما يزيد الوزن إلى حوالي 65 كيلو.