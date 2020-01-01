  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو .. الطفل الفلسطينى زين أبو دقة يهدى أغنية "شوارع بيروت" لشعب لبنان

الأحد 06 سبتمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. الطفل الفلسطينى زين أبو دقة يهدى أغنية "شوارع بيروت" لشعب لبنان



وكالات / سما /

طرح الطفل الفلسطيني زين أبو دقة، أغنية جديدة بعنوان "شوارع بيروت" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، ويرجع أصل الأغنية للفنان مارسيل خليفة، وقد أهداها الطفل لشعب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذى راح ضحيته الكثير من الضحايا والمصابين.

يذكر أن الطفل الفلسطيني زين أبو دقة طرح مؤخرا، فيديو كليب جديد باللهجة المصرية بعنوان "فكك ‏بقى"، الأغنية من كلمات ولحن رزق الجوجو، توزيع موسيقى وماستر على الجوجو، ‏ناى إسماعيل الحرازين، قانون فراس الشرافى، جيتار محمد زهد، إشراف عام سامر أبو ‏دقة، إخراج محمد لبد.‏

‏الطفل زين أبو دقة، هو طفل فلسطينى يعيش فى بلجيكا ولديه موهبة الغناء.

#زين أبو دقة #شوارع بيروت #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة تتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية

خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة

الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"

"بينيت" يجبر "نتنياهو" على إزالة منشوره خلال ساعات

النقد: إغلاق كافة فروع المصارف العاملة في قطاع غزة،حتى إشعار آخر.

قسمنا خانيونس لـ 45 مربعًا.. علاء البطة: الإصابات بـ "كورونا" تتسع والمطلوب مزيد من اليقظة

عريقات: مشاورات مكثفة قبيل اجتماع الجامعة العربية.. وموافقة الرئيس على توصيات اللجان أكبر تفويض للفصائل

الأخبار الرئيسية

فيروس

الصحة : وفاة مواطنة (36 عاما) بفيروس كورونا في غزة

قناة عبرية تكشف : إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى لهذا السبب ..

صحة غزة : تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"

فلسطين تستبق اجتماعا عربيا بجهود لمحاصرة التطبيع و البحرين تعترض