أفضل 8 تطبيقات تسببت في نجاح جهاز آيباد اللوحي

وكالات / سما /

مرت أكثر من 10 سنوات منذ أن كشف الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل Apple، ستيف جوبز النقاب عن الجهاز اللوحي الشهير آيباد iPad، والذي تم وصفه أنه أداة فائقة أنيقة وبأسعار معقولة، وكان من أحد أبرز ميزاته هو مدى سهولة الوصول إلى التطبيقات والتنقل فيها على شاشة 9.7 بوصة.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، بعد 10 سنوات من التطوير، أصبحت إمكانية نقل جهاز iPad مع واجهة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى تطبيقات متنوعة تجعل حاسب آبل اللوحي الجهاز المفضل لدى العديد من المستخدمين في المنازل والفصول الدراسية والمكاتب، إذ يستخدم لتصفح الويب والقراءة والرسم ومشاهدة الأفلام وأحيانا نعتمد عليه في العمل.

وخلال العام الماضي، قامت آبل بفصل iPadOS إلى نظامها الأساسي، مما جعل الأجهزة اللوحية أقرب إلى العمل كجهاز كمبيوتر محمول، حيث يحمل جهاز آيباد الكثير من الإمكانات للألعاب والتطبيقات المحمولة الحديثة، ومن بين التطبيقات التي تسببت في نجاح جهاز آبل اللوحي نستعرض إليك فيما يلي أبرزها.

1. تطبيق Netflix

تزامنا مع إطلاق الجيل الأول من جهاز iPad ، ومع توسعة خدمة بث الأفلام والتلفزيون، سمح تطبيق نيتفليكس على iPad بأخذ برامجنا المفضلة معنا في كل مكان نذهب إليه، حيث يتم عرضه على شاشة أكبر بكثير من شاشة الهاتف الذكي، مما أصبح هذا مفيدًا بشكل خاص للآباء والأمهات، الذين يمكنهم الآن تسلية أطفالهم بواسطة جهاز آيباد لمشاهدة عروض Netflix المناسبة للعائلة في أي غرفة في المنزل.

2. تطبيق Adobe Photoshop Lightroom

باستخدام Lightroom ، جلبت Adobe أدوات تحرير الصور المعياري لسطح المكتب إلى جهاز آيباد لاستخدامه أثناء التنقل، من خلال مجموعة من الميزات المجانية والمتميزة، ويساعد تطبيق Lightroom المصورين المحترفين في إنجاز أعمال الصور المهمة، مع ظهور iPadOS، إذ يتيح لك التحديث الأخير استيراد الصور مباشرة إلى Lightroom من بطاقة ذاكرة.

3. تطبيق Flipboard

تعتبر Flipboard، أداة تنظيم تستخدم مجموعة من المحررين والخوارزميات لتقديم الأخبار ومقاطع الفيديو والبودكاست المصممة حسب اهتماماتك، بعد أن تأسست الخدمة في عام 2010، وكانت من أوائل التطبيقات التي استفادت من تصميم iPad الذي يشبه المجلات، حيث يمكنك إنشاء مجلات ذكية تجمع معًا مقالات ومصادر حول اهتماماتك المحددة، مثل التصوير الفوتوغرافي أو التكنولوجيا أو الوصفات.

4. تطبيق Procreate

يعد تطبيق Procreate ، الحائز على جائزة Apple Editor's Choice ، تطبيقًا فنيًا مصممًا لجهاز iPad و Apple Pencil، ويضم لوحات قماشية فائقة الدقة ومئات من الفرش الافتراضية والعديد من أدوات التصميم والرسوم المتحركة. يتم استخدامه من قبل المحترفين المبدعين والهواة والفنانين الطموحين.

5. تطبيق Star Walk

هو تطبيق علم فلك مفصل يسمح بتتبع سماء الليل ونجومها ومجموعات النجوم والكواكب في الوقت الفعلي والمزيد، أظهر تطبيق iPad فوائد وإمكانات شاشة الجهاز الكبيرة المحمولة، عند تشغيل التطبيق وتوجيه جهازك اللوحي نحو السماء ليلًا، سترى خريطة معنونة للنجوم والكواكب والأقمار الصناعية ومجموعات النجوم من موقعك.

6. تطبيق Notability

هو تطبيق شامل لتدوين الملاحظات يتيح لك الجمع بين الملاحظات والرسومات المكتوبة أو المكتوبة بخط اليد مع التسجيلات الصوتية، للاستفادة من إمكانيات iPad كمفكرة رقمية، مقابل تكلفة إضافية، سيتم تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص.

7. تطبيق Duet Display

هو تطبيق يحول جهاز iPad إلى شاشة ثانية لجهاز الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الهاتف، يمكن للتطبيق الذي صممه مهندسو آبل السابقون ، تحويل جهازك اللوحي إلى أداة إنتاجية ، مع دعم كامل للإيماءات واختصارات قابلة للتخصيص، كما أنه ينشئ Touch Bar على جهازك اللوحي، ويعمل التطبيق بالكامل عبر البرنامج ، لذلك لا حاجة إلى كبلات أو وصلات خارجية.

8. تطبيق LumaFusion

هو يعد من أشهر تطبيقات تحرير الفيديو لنظام التشغيل iOS ، حيث يمكن استخدام أجهزة iPad لصنع الفيديوهات، التطبيق عبارة عن محرر فيديو متعدد المسارات يستخدمه منتجو الفيديو المحترفون وصانعو الأفلام والصحفيون، يوحتوي على ستة مقاطع فيديو وصوت للصور ومقاطع الفيديو والصوت والعناوين والرسومات، ويتيح لك أيضًا إضافة تأثيرات الطبقات وتصحيحات الألوان باستخدام الآيباد.