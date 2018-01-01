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أكبر كتاب في العالم يثير الجدل.. هل هو عن كيفية فهم المرأة؟

الإثنين 31 أغسطس 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر كتاب في العالم يثير الجدل.. هل هو عن كيفية فهم المرأة؟


وكالات / سما /

أثارة صورة لسيدة مع أكبر كتاب في العالم، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي معلقين عليه بأنه يحمل عنوان "كيف نفهم المرأة".

وفي الحقيقة أن هذا الكتاب دخل موسوعة "غنينيس" للأرقام القياسية، ويحمل عنوان "بوابة النجاح، "، وهو مجلد لمجموعة من الحكم والأمثال الشعبية، ويتكون من أكثر من 10 آلاف صفحة، وهو من تأليف كاتبة جزائرية تدعى نورة طاع الله.

ودخل الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2018 كأكبر كتاب، إذ يحتوي 10551 صفحة، ويتعدى وزنه 45 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 57 سنتيمترا. كما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

ويضم الكتاب الآلاف من الحكم الشعبية، والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة، المستوحاة من الحياة اليومية، والتي قامت الكاتبة بتحليلها عبر صفحاته.

وتجدر الإشارة إلى ما تقوله مؤلفة الكتاب نورة، إن حلمها بتأليف هذا الكتاب الضخم، بدأ منذ أن كان عمرها 13 عاما، بسبب اهتمامها الشديد بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة، والأمثلة الشعبية، التي تسمعها في محيطها الاجتماعي في دفتر خاص.

#كتاب #الجزائر #المرأة

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