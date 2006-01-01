وفاة الممثل السعودي محمد حمزة بعد مسيرة فنية خليجية وعربية حافلة

وكالات / سما /

توفي الممثل السعودي محمد حمزة، امس الأربعاء، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مسار حافل بالأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

ونعى الوسط الثقافي في المملكة ،الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

ولم يمثل محمد حمزة سوى في أعمال قليلة،لكنه كان يقوم بدور البطولة حينما يشاركُ في مسلسلات مثل "أهل البلد" في سنة 2013 ومسلسل "ليلة هروب" في 1989، كما شارك أيضا في مسلسل "الزير سالم".

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديرا لما أسداه للفن العربي.