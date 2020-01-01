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الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة في المستشفى الإندونيسي

الأربعاء 26 أغسطس 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة في المستشفى الإندونيسي


غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة لسيدة في مستشفى الاندونيسي.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، قد أعلنت، في وقت سابق، عن حالة وفاة لمواطن ستيني، وإصابة ثمانية آخرين.

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وقالت، بتصريح صحفي: إن حالتين في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، بالإضافة إلى فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة، ظهرت عليها أعراض.

وأضافت "الصحة": أن من بين الحالات، 6 من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة، وجار اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

 

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