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الصحة بغزة : وفاة مواطن و تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26 أغسطس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : وفاة مواطن و تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاربعاء عن  وفاة المواطن رباح لبد 61 عام جراء إصابته بفيروس كورونا وقد كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي وتوفى اثناء نقله من مستشفى الاندونيسي الى مستشفى غزة الاوروبي

كما أعلنت وزارة الصحة  تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات كانت على النحو التالي:

حالتان في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، إحداهما في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي حيث اعلن عن وفاته لاحقا ، وفتاة عشرينية من حي التفاح بغزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة، و6 حالات من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة.

وقالت صحة غزة في بيانها إنه جارٍ اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

#فيروس كورونا #غزة #اصابات

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