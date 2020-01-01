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الاقتصاد: المواد الغذائية تكفي لأشهر ولا داعي للتكديس

الأربعاء 26 أغسطس 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: المواد الغذائية تكفي لأشهر ولا داعي للتكديس


غزة /سما/

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن المواد الغذائية الأساسية الموجودة في محافظات القطاع تكفي لعدة أشهر دون الأخذ بالحسبان كميات المواد الغذائية التي توزعها وكالة الغوث.

ودعا المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبوموسى خلال حديثه لإذاعة "الرأي"، المواطنين لعدم تكديس المواد الغذائية، وأن يأخذ كل مواطن على قدر حاجته، بما يضمن توفر المواد له.

وأشار إلى أنه منذ اللحظات الأولى لإعلان حظر التجوال تداعت الفرق التفتيشية لأداء مهامها في جميع محافظات قطاع غزة والقيام بجولاتها التفتيشية تبعًا للسيناريو المعد مسبقًا وتجاوبًا مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن هذه الطواقم  أتلفت قرابة 200 كيس دقيق منتهي الصلاحية في محافظة الشمال .

وأوضح أبوموسى أنه تم تحرير محاضر ضبط للمخالفين بالأسعار، وتم تحرير 33 محضر ضبط، وما زالت الطواقم تواصل عملها، مشيرًا إلى أن المحاضر تُحول للشؤون القانونية بالوزارة وأن تكرر المخالفة يتم اتخاذ إجراء بالتنسيق مع النيابة العامة، وسيعرض التاجر نفسه للسجن وإجراءات قانونية أخرى.

عن تعامل الوزارة مع الشكاوى، قال أبوموسى "عند تلقى أي شكوى يتم التأكد منها بحيث إن كانت حقيقية أو كيدية، عبر أكثر من شخص اشترى من هذا البائع، ويختلف هذا عن أن يثبت التاجر أنه باع بالسعر الطبيعي" داعيًا جميع التجار بأن يلتزموا بالأسعار في ظل هذه الظروف الصعبة التي يحياها أهل القطاع.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يستغل المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تقف مع المواطن الذي اجتمع عليه الحصار والجائحة والتاجر المحتكر.

#غزة #وزارة الاقتصاد #السلع الاساسية

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