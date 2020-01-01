محدث .. تفاصيل مقتل طفل الجلزون على يد والدته طعنا بالسكين

رام الله / سما /

نشر مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، اليوم الأربعاء، تفاصيل مقتل رضيع 5 اشهر على يد والدته بمخيم الجلزون شمالي رام الله.

وقال دار علي في منشور له عبر الفيسبوك: "الام حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية وتعمل معلمة منذ سنوات طويلة، ولديها عدد من الأبناء".

وأضاف: "المصادر المحلية تقول أن الحادثة وقعت خلال تواجد والدة الطفل في منزل والدتها بمخيم الجلزون والتي كانت في زيارة اعتيادية لها، حيث اصيبت بانهيار عصبي أو اضطراب نفسي وربما سيقوم الجانب الطبي بتحديد ذلك واسبابه".

وتابع علي دار علي: "والدة الطفل الفاقدة للوعي بهذه الحالة طاردت امها بالسكين لقتلها بعد قتل ابنها وتمت السيطرة عليها ممن تواجدوا هناك خارج المنزل".

وأشار إلى أن المصادر تؤكد أن سير حياة الأسرة كان طبيعيا ولم يتم ملاحظة أي أمر ما، كما لا يوجد مشاكل عائلية، مبينا أن العائلة تسكن خارج مخيم الجلزون.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات بمقتل رضيع 5 اشهر على يد والدته بمخيم الجلزون شمالي رام الله

وبحسب بيان مقتضب فان الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في ملابسات القضية

وفي نفس السياق أفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي بمقتل الرضيع بطعنه في القلب مباشرة واضاف المركز أن قاتلة الطفل الرضيع هي والدته التي تعاني من إضطرابات نفسية.