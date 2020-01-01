نتنياهو يهدد غزة: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد..

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو "إن حكم الحريق كحكم الصاروخ، ومستعدون لجولة تصعيد، ولن نقبل باستخدام البالونات الحارقة".

وبحسب موقع القناة الـ 13 الإسرائيلية، فقد جاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس "غلاف غزة"، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "حماس ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا إذا استمرت على هذا النحو"

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه بالتزامن مع حالة التوتر التي يشهدها القطاع، من خلال القصف الإسرائيلي اليومي لأراضي زراعية ومواقع تابعة للمقاومة رداً على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.