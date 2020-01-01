مسؤول أمني اسرائيلي: "لن يتحقق الهدوء في غلاف غزة حتى يتم القضاء على قيادة حركة حماس"

القدس المحتلة /سما/

أكد عضو الكنيست الاسرائيلي عوزي ديان ، رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي السابق، أن على إسرائيل أن تهدد وجود قيادة حركة حماس ذاتها.

وأضاف في تصريحات اوردتها وسائل اعلام اسرائيلية، أن "هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي يخاف فيه من البالونات".

وقال ديان الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اركان جيش الاحتلال: "لن يتحقق الهدوء في غلاف غزة وفي الجنوب حتى يتم القضاء على قيادة حركة حماس"، على حد تعبيره.



وفي وقت سابق، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الجيش، بيني غانتس قوله إن حركة حماس تلعب بالنار، و"سأكون حريصاً بأن تحرقهم"، وفق تعبيره.

و قال بني غانتس إن الجيش متيقظ في كل الساحات في الشمال والوسط والجنوب خشية لحدوث أي تصعيد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي فور خروجه من المستشفى عقب إجراءه عملية جراحية قبل أيام، "حماس تلعب معنا بالنار وسأحرص على ان تحرقهم وهذه المعادلة يجب أن تتوقف فورا".

يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه للأسبوع الثاني على التوالي، إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة"، مما أدى إلى اندلاع مئات الحرائق خلال الأيام الماضية.