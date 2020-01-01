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تطبيق فوتوشوب الجديد سيخبرك عن التلاعب وتعديل الصور .. تعرف

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق فوتوشوب الجديد سيخبرك عن التلاعب وتعديل الصور .. تعرف


وكالات / سما /

تستعد شركة أدوبي لطرح أداة ستساعد المستخدمين على تحديد ما إذا كانت الصورة قد تم تعديلها مسبقًا أم لا، حيث سيأتي إصدار المعاينة القادم من فوتوشوب مع تقنية مبادرة "أصالة المحتوى المحدثة" التي يُزعم أنها توقف انتشار الصور المعدلة عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير من Engadget، وستستخدم أدوبي علامات البيانات الوصفية والتشفير للمستخدمين للتحقق مما إذا كانت الصور أصلية أم لا، كما يقول التقرير، وباستخدام هذه التقنية، سيكون من الممكن لـلفوتوشوب إضافة علامات إلى الصور التي تم إنشاؤها والتي من شأنها أن تضع دبوسًا على أصل الصور.

وتتضمن العلامات معلومات حول المصور الأصلي للصورة وأيضًا مكان ووقت التقاط الصورة، ويضيف التقرير أن كل هذه التفاصيل "سيتم توقيعها بطريقة مشفرة للتأكيد على صحتها"، ويهدف تضمين التقنية إلى جعل عملية التعديل أكثر أمانًا، فيما تفكر أدوبي أيضًا في إضافة هذه التقنية إلى شبكة التواصل الاجتماعي Behance.

وتتمثل إحدى العقبات التي تحول دون جعل مساحة الإنترنت خالية من التلاعب في أن نجاح هذه الأداة يعتمد على عدد المنصات التي تتبناها، وكلما زاد عدد المنصات على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنظمات التي تتبناها، زادت فرص نجاحها، وقد تم إطلاق نسخة المعاينة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحقق نجاحًا مع استمرار المؤسسات أم لا.

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